(ANSA) – UDINE, 28 FEB – “Torniamo a lavorare. Ve lo chiediamo per favore”. E’ l’appello che la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha rivolto oggi alla politica nazionale e regionale attraverso una nota. “Adottiamo tutte le misure necessarie al contenimento del virus – ha proseguito – ma non cadiamo nella sovrastima del problema, altrimenti diventa una catastrofe della quale tutti i governatori, intesi come persone che ci governano, saranno responsabili. Vanno valutate le procedure da adottare coerentemente al rischio attuale e potenziale, valutando bene ogni effetto collaterale che una direttiva nazionale o regionale comporta”. Mareschi Danieli ha poi sottolineato che “il cittadino ha bisogno di essere tutelato in maniera ragionevole nell’insieme, non al 150% sulla sanità e al meno 150% sull’economia”. Infine una raccomandazione. “Parliamo di numeri e non di suggestione, parliamo di ciò che veramente deve far preoccupare, se esistente, che è la percentuale di mortalità, tutto il resto sono allarmismi”.



