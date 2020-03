(ANSA) – TRIESTE, 24 MAR – In Friuli Venezia Giulia sono 47.392 le aziende esentate dalla sospensione prevista dal Dpcm 22 marzo 2020 per contenere la diffusione del coronavirus. Lo rilevano i dati diffusi dalle Camere di Commercio di Udine e Pordenone e della Venezia Giulia.

I numeri si riferiscono alle aziende iscritte sia come sedi sia come unità locali. Nel dettaglio, 6.963 si trovano a Trieste, 4.755 a Gorizia, 12.399 a Pordenone e 23.275 a Udine.

Nei registri delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, al 31 dicembre 2019, sono iscritte 128.029 sedi di impresa con le loro unità locali. (ANSA).



