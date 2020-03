(ANSA) – UDINE, 25 MAR – Arriva dall’ordine degli psicologi una guida antistress rivolta ai cittadini del Fvg in questo periodo di emergenza. La guida, redatta con l’Ordine nazionale, è “un vademecum che prova a dare le risposte principali e razionali alle paure che questa situazione, mai vissuta prima d’ora, ha fatto emergere”, ha spiegato il presidente dell’Ordine Psicologi Fvg Roberto Calvani, recentemente nominato segretario anche del collegio nazionale. “La guida vuole essere soltanto un decalogo dei comportamenti virtuosi e dei consigli che si possono mettere in pratica in questa situazione emergenziale”.

“In queste settimane ci siamo prodigati per continuare ad assicurare sostegno ai pazienti di tutte le età – ha affermato il presidente – sia con le visite in presenza per le situazioni più delicate, per le quali era sconsigliata l’interruzione della cura; sia tramite la tecnologia e con sedute a distanza, nelle circostanze che lo permettevano”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram