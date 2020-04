(ANSA) – TRIESTE, 28 APR – Si racconterà anche come appassionata velista la chef stellata Antonia Klugmann, che venerdì alle 18 sarà protagonista di uno degli appuntamenti del cartellone digitale del Porto di Trieste #iorestoacasaenavigo, un viaggio tra le mura domestiche dedicato a cinema, musica e poesia in programma fino al 20 maggio.

In un momento di mobilità limitata, Klugmann parlerà, attraverso il sito e i canali social del Porto, di cinema e consiglierà il suo film del cuore, lo storico lungometraggio di Carroll Ballard dedicato alla America’s Cup, Wind-Più forte del vento.

Prima donna giudice del format italiano di Masterchef, vincitrice del Bologna Award 2018 – City of Food Master, attraverso la sua cucina – spiega una nota – Antonia Klugmann offre testimonianza dei valori della sostenibilità agroalimentare e della promozione dell’educazione alimentare. La sua è anche una sostenibilità declinata in chiave “pragmatica”, con un ristorante a numero limitato di coperti che permette di seguire “artigianalmente” i clienti e di sostenere il ristorante con un orto dedicato. (ANSA).



