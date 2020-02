(ANSA) – TRIESTE, 2 FEB – Dare la possibilità al commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, di allargare i controlli a livello terrestre e marittimo: è quanto chiede la Regione Fvg.”Pensiamo che sia un’ipotesi da considerare – ha affermato il presidente Massimiliano Fedriga – noi chiediamo, soprattutto per una terra come quella del Fvg, che ha un confine con l’Est Europa dove c’è un aeroporto internazionale nelle aree limitrofe, che si possa in caso di necessità mettere in campo misure straordinarie per controllare e tutelare la popolazione”.

Su questa proposta, ha spiegato Fedriga, “ho sensibilizzato i governatori chiedendo di appoggiarla”. Sull’ipotesi di una sospensione di Schengen ha aggiunto: “Il commissario deve avere la possibilità di scegliere rispetto alla situazione contingente che si trova ad affrontare. Non stiamo dicendo al commissario di sospendere Schengen, ma che ‘ti diamo la possibilità di aumentare i controlli ai confini e via mare’, per avere strumenti utili per intervenire in caso di bisogno”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram