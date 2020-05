(ANSA) – TRIESTE, 03 MAG – Le forze dell’ordine hanno controllato ieri 2.531 persone e ne hanno sanzionato 94. Sono state denunciate una persona per false attestazioni e tre per altri reati che non quelli legati al Dpcm.

Sono stati inoltre controllati 919 tra esercizi e attività commerciali, sanzionando i titolari di due di questi. (ANSA).



