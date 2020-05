(ANSA) – TRIESTE, 24 MAG – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 462, vale a dire 51 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente, mentre quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 62 e si registrano 2 nuovi decessi (329 in totale). Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Analizzando i dati complessivi, dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.236 (3 più di ieri): 1.374 a Trieste, 980 a Udine, 672 a Pordenone e 210 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.445 (52 più di ieri), i clinicamente guariti a 50 e le persone in isolamento domiciliare sono 349. I deceduti sono 184 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. (ANSA).



