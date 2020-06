(ANSA) – TRIESTE, 09 GIU – “Siamo molto aperti alle partnership non soltanto con le società specializzate (non assicuratrici) in settori quali quello sanitario ma anche in partnership tra settore privato e settore pubblico”. Lo ha detto il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, rispondendo a una domanda nel corso della quinta edizione “Trieste Eastern Europe Investments Forum”, promosso dalla Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) e dal Mib di Trieste. “Questo tipo di crisi come quella del Coronavirus – ha aggiunto Galateri di Genola – non può essere superata da soli. La cosa migliore è quella di costruire una sorta di “pandemic pool” in cui le compagnie assicuratrici partecipano con il settore pubblico per affrontare” simili emergenze. In futuro, dunque, ha concluso il presidente di Generali, “le partnership a livello europeo saranno fondamentali”. (ANSA).



