(ANSA) – TRIESTE, 24 MAG – Sono 2.419 le persone controllate ieri dalle forze dell’ordine in Fvg, di 38 sono state sanzionate per aver violato le regole fissate dal Dpcm per il contenimento della pandemia. Altre 17 persone sono state denunciate ma per reati non inerenti alle norme anti Covid-19. Le forze dell’ordine sempre nella giornata di ieri hanno controllato anche 865 tra attività e esercizi commerciali, sanzionando il titolare di uno di questi, che è stato anche obbligato alla chiusura provvisoria. (ANSA).



