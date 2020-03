(ANSA) – TRIESTE, 16 MAR – Sono salite a 386 le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (su 3.693 tamponi effettuati), 2 in più rispetto all’ultima rilevazione di questa mattina. Lo ha confermato il vice governatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, evidenziando che nell’aggiornamento dei dati, purtroppo, sono stati registrati 2 ulteriori decessi, per un ammontare complessivo di 22, mentre i pazienti in ospedale per Covid-19 sono 96, dei quali 19 in terapia intensiva. (ANSA).



