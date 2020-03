(ANSA) – TRIESTE, 22 MAR – “Non abbiamo violato la legge, abbiamo il permesso del comune e lavoriamo in collaborazione con la protezione civile”. Lo riporta una nota dell’Associazione Linea d’Ombra ODV, riferendosi all’assembramento verificatosi alcuni giorni in piazza della Libertà quando esponenti dell’ organizzazione hanno consegnato beni di prima necessità ai migranti che di solito stazionano nella piazza.

Linea d’Ombra ha anche precisato in una nota che in quella occasione “le forze dell’ordine non hanno disperso nessuno” e che “stanno da giorni a sorvegliare le nostre operazioni, senza interromperle in alcuna maniera”. (ANSA).



