(ANSA) – BRUXELLES, 21 APR – La Commissione europea ha approvato il regime nazionale di prestiti agevolati da 50 milioni di euro a sostegno dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca nell’emergenza Covid-19 in Friuli-Venezia Giulia. Tale regime prevede che il sostegno sia concesso sotto forma sia di prestiti a tassi d’interesse agevolati erogati tramite enti finanziari, che di sovvenzioni dirette, aiutando le imprese di tutte le dimensioni ad affrontare i problemi di liquidità.

“Proprio nella situazione attuale in cui sono state disposte misure draconiane a tutela della nostra salute durante la pandemia di Covid-19, l’acquisto di alimenti è un bisogno fondamentale dei cittadini. Il regime regionale italiano consentirà di concedere prestiti a tutte le imprese attive nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca nella regione Fvg”, ha commentato in una nota la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram