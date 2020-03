(ANSA) – GORIZIA, 19 MAR – Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha lanciato un allarme perché venga rintracciato quanto prima un camionista respinto stamani al confine sloveno perché alla misurazione della temperatura è risultato avere febbre a 40°, e di cui si sono perse le tracce. Ziberna ha immediatamente chiesto l’intervento del Presidente del Consiglio – e dei Ministri dell’Interno e della Salute – al quale ha inviato una lettera.

“Stamane ho appreso di come le autorità slovene, al valico di Sant’Andrea-Vrtojba, abbiano riscontrato un autotrasportatore con 40 gradi di temperatura corporea, gli abbiano impedito l’accesso in Slovenia e l’abbiano rimandato in territorio italiano – si legge nella lettera – Al momento potrebbe esserci una persona malata che transita nel nostro Comune”.(ANSA).



