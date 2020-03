(ANSA) – TRIESTE, 19 MAR – Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato una nuova ordinanza che vieta da domani di uscire per passeggiate o per attività sportive all’aperto, che impone ai sindaci la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico, e la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.(ANSA).

Coronavirus: Fedriga, chiedo impegno di tutti

Non abbiamo giustificazioni. Filmato diffuso questa sera

(ANSA) – TRIESTE, 19 MAR – “Chiedo l’impegno da parte di tutti, è un messaggio che lancio a tutti i cittadini di questa regione: impegniamoci insieme, se tutti facciamo la nostra parte si potrà uscire in fretta e bene da questa situazione. Ma se ognuno pensa che tanto c’è qualcun altro che si impegna al posto suo, la situazione non si risolve e tutti pagheremo le conseguenze, anche magari chi non ha colpa”. E’ un passaggio del messaggio video che questa sera il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, ha diffuso subito dopo aver firmato le nuove disposizioni che restringono ancor di più la mobilità e la socialità delle persone in Friuli Venezia Giulia. “È importante rispettare le regole – ha esordito Fedriga – Se non ci impegniamo tutti il virus non si ferma e la vita normale non potrà tornare”, dunque la richiesta a un impegno maggiore e a “non prendere sottogamba la questione”. Il governatore ha sottolineato che “i contagi continuano ad aumentare”, così come le persone in terapia intensiva. “Non abbiamo giustificazioni nella nostra regione, perché vediamo quello che sta accadendo nei luoghi dove il virus è partito prima e le attività di contrasto al virus sono partite dopo. Quindi noi sappiamo quello che può accadere ed è un motivo in più per contrastare la patologia prima che fatti drammatici avvengano anche nella nostra regione”. (ANSA).

