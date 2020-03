(ANSA) – TRIESTE, 21 MAR – Sono 790 ad oggi i tamponi rilevati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia con un incremento di 135 casi rispetto a ieri. Quattro i decessi in più rispetto all’ultima comunicazione di ieri, che portano a 42 il numero complessivo di morti per Covid-19. Lo rende noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Salgono a 73 – riporta una nota della Regione – le persone guarite, di cui 9 quelle dichiarate completamente guarite. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 152, quelli in terapia intensiva 46. Restano in isolamento domiciliare – conclude la Regione – 477 persone. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram