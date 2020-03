(ANSA) – TRIESTE, 10 MAR – A due ore dalla chiusura obbligatoria dei locali e dei ristoranti, l’asburgica Trieste non può che rispettare le indicazioni del Dpcm: locali chiusi e serrande abbassate per ristoranti e bar, ma anche per molti esercizi pubblici. Una situazione inconsueta per una città sobria ma anche festosa, che non rinuncia facilmente al piacere di un ‘robusto’ spritz o di un corposo aperitivo alla fine del pomeriggio, con amici o colleghi prima di tornare a casa. Invece stasera anche la zona della movida di norma già affollata dalle 20 e fino a notte fonda anche durante la settimana (e fino a ieri) questa sera si presenta insolitamente tranquilla: poche le persone in giro, poche le auto in strada. Alcuni locali si sono attrezzati con il servizio di ‘Food Delivery’, ovvero consegne a domicilio di cibo utilizzando la tecnologia. Dalle 18, fanno sapere dalla Sala Operativa della Polizia locale, sono iniziati i controlli per vigilare sul rispetto delle restrizioni. (ANSA).



