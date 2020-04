(ANSA) – UDINE, 31 MAR – Il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha firmato stasera un’ordinanza per la gestione dei rifiuti in regione, in considerazione delle mutate esigenze di raccolta e smaltimento determinate dall’emergenza Covid-19, che ha validità fino al 31 luglio 2020.

L’ordinanza prevede la possibilità di aumenti nella frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati; per i gestori di ottenere, in deroga alle disposizioni vigenti, l’incremento della capacità di stoccaggio, anche per impianti di incenerimento. È previsto l’inserimento nell’elenco dei rifiuti conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi, anche di un elenco di rifiuti in deroga ai criteri di ammissibilità.

Alcune deroghe sono procrastinabili per altri 3 mesi; sono incrementati durata e quantità per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione. (ANSA).



