(ANSA) – TRIESTE, 21 MAR – “Per le mascherine da garantire al personale sanitario continuiamo a insistere con lo Stato dal quale dobbiamo riceverle. Per il resto della popolazione abbiamo ottenuto una deroga alle caratteristiche delle mascherine per poterle produrre in Fvg. L’obiettivo è fornire gratuitamente e prima possibile a ciascun cittadino del Fvg due mascherine lavabili e riutilizzabili in grado di contenere particelle salivali e ridurre quindi la diffusione del contagio da coronavirus”. Lo affermano il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore, Riccardo Riccardi, in merito all’avviso diramato dalla Protezione civile regionale a fornitori di mascherine.

“Se da una parte – spiegano – stiamo facendo un pressing sulla gestione commissariale per ottenere i dispositivi per far lavorare in sicurezza il personale sanitario, dall’altra è necessario che anche le persone che vanno al lavoro e chi esce per l’approvvigionamento di cibo o per motivi sanitari siano dotati di dispositivi”.



