(ANSA) – TRIESTE, 18 MAR – “Io amo il Friuli Venezia Giulia.

Io resto a casa”. E’ l’appello lanciato da una serie di testimonial – numeri uno di sport, spettacolo, cultura, spettacolo ed economia – che hanno raccolto l’invito della Regione Fvg a farsi portavoce di una campagna di informazione e di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nell’emergenza coronavirus. I video saranno diffusi su media e social, a partire dalla clip con i campioni dello sport, tra i quali Zico per il calcio e Bogdan Tanjevic per il basket.

Seguiranno via via i video con i protagonisti di altri settori che hanno accettato di aderire alla campagna della Regione. Nel video ripetono la stessa frase anche Roberto Premier, ex cestista, la pongista Giada Rossi; Mauro Milanese, dirigente di pallacanestro; la tuffatrice Noemi Batki; l’ex schermitrice Margherita Granbassi; l’ex calciatore Marcio Amoroso; e la schermitrice Mara Navarria. Il filmato si conclude con un appello lanciato da una voce fuori campo: “Compi anche tu un gesto d’amore, resta a casa”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram