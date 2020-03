(ANSA) – FERNETTI (TRIESTE), 14 MAR – Sono partiti pochi minuti prima delle 19 dal valico di Fernetti (Trieste) i due pullman con a bordo 101 passeggeri ucraini che da giovedì notte erano rimasti bloccati al confine di Stato con la Slovenia dopo la decisione di Lubiana di chiudere la frontiera con l’Italia.

Lo conferma la Polizia di Frontiera di Trieste, che in questi giorni ha seguito l’intera vicenda. I pullman sono ora diretti a Padova dove i passeggeri pernotteranno in una struttura idonea prima della loro partenza per l’Ucraina con un volo charter messo a disposizione dal governo di Kiev prevista nel pomeriggio di domani dall’aeroporto di Treviso. Viene meno l’opzione che in un primo momento era stata avanzata, ovvero quella di potere proseguire il viaggio transitando attraverso la Slovenia per poi entrare in Croazia, Serbia e Romania. (ANSA).



