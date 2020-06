(ANSA) – AQUILEIA, 20 GIU – “La Mappa parlante di Aquileia è uno strumento straordinario con cui ampliare la platea dei fruitori di cultura, coinvolgendo i bambini, i ragazzi, ma anche fasce di popolazione adulta con l’uso del digitale, che deve trovare sempre più spazio nel settore culturale. Se riusciamo ad offrire un pezzetto di cultura in più a tanti, realizziamo un passo significativo nella divulgazione del nostro patrimonio storico e artistico”. Così Tiziana Gibelli, assessore alla Cultura e allo Sport del Friuli Venezia Giulia alla presentazione della Mappa parlante di Aquileia che ha visto come madrina d’eccezione l’artista Lella Costa.

Dopo i saluti del sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, sono intervenuti Paola Ventura della Soprintendenza Archeologia Beni Culturali Paesaggio Fvg, Elena Rocco, ideatrice di Radio Magica, il dg PromoTurismoFVG, Lucio Gomiero e Antonio Zanardi Landi, presidente Fondazione Aquileia.

La Mappa parlante di Aquileia, da oggi online al sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.radiomagica.or g%2Fsmartradio%2Fit%2Fmappe_parlanti%2Faquileia&e=c75d7d81&h=690 32602&f=n&p=y , unisce creatività e innovazione tecnologica e ha visto tutta la comunità partecipare alla selezione degli oggetti e alla scelta dei contenuti, fornendo spunti per la costruzione dei testi e delle illustrazioni. L’innovativo strumento conta di 35 contenuti multimediali, 11 video, di cui 2 nella lingua dei segni, 24 audio e 20 curiosità ovvero pillole sulla storia di Aquileia e usa testi e stile delle immagini per diverse fasce d’età, non solo per i bambini utilizzando lo storytelling, declinato in chiave accessibile, quindi adatto anche a persone che non padroneggiano perfettamente la lingua italiana (stranieri, persone con difficoltà linguistiche).

Zanardi Landi ha voluto sottolineare l’impegno della Fondazione Aquileia sull’accessibilità e dei giovani e ha annunciato che “partendo dai numerosi materiali elaborati, la Fondazione porterà storie, immagini ed attività ludiche e creative connesse con Aquileia in alcuni tra i principali ospedali pediatrici d’Italia quali il Burlo Garofalo di Trieste, il Bambin Gesù a Roma e il Meyer a Firenze. Avvieremo a breve il programma, che avrà il preziosissimo sostegno di Lella Costa”.

Lucio Gomiero direttore generale di Promoturismo Fvg ha evidenziato il grande valore di Aquileia: “uno dei brand del nostro territorio, da valorizzare anche attraverso questo strumento a cui abbiamo creduto fin dall’inizio”. Fra le novità per Aquileia e previste a luglio, il biglietto unico e la prima sperimentazione per visitare la città digitalmente: “attraverso la Fvg Card Aquileia andremo verso il biglietto unico – ha detto Gomiero – che consentirà di fruire sia del patrimonio storico artistico aquileiese che dell’enogastronomia oltre che vivere le realtà vitivinicole locali. L’esperienza digitale potrà, invece, essere vissuta all’interno dell’infopoint in via Giulia Augusta”. (ANSA).



