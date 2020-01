(ANSA) – ROMA, 06 GEN – L’Udinese si aggiudica la sfida salvezza con il Lecce. La squadra di Gotti batte quella di Liverani 1-0 grazie alla magia di De Paul che a due minuti dal fischio finale controlla di tacco manda la palla alle spalle di Gabriel. Una vittoria importante che porta a quota 21 punti l’Udinese, sopra al Sassuolo. Niente da fare invece per il Lecce che recrimina per la traversa colpita nel primo tempo da Babacar, ma resta a secco di vittorie in casa. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram