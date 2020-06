(ANSA) – TRIESTE, 09 GIU – Un giovane, di 28 anni, di Trieste, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet che lo hanno trovato in possesso di 900 grammi di marijuana e di circa 1.300 euro, somma ritenuta provento di attività di spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì scorso il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a un controllo domiciliare da parte dei Carabinieri ed è stata trovata la marijuana, celata in un borsone. E’ stato anche trovato un bilancino di precisione.





