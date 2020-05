(ANSA) – TRIESTE, 13 MAG – Il primo numero uscì a Trieste a pochi giorni dalla fine della Seconda Guerra mondiale, il 13 maggio 1945. Oggi, a 75 anni di distanza il ‘Primorski dnevnik’, quotidiano della comunità slovena in Italia, festeggia l’anniversario con due lettere dei presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor, entrambe pubblicate, nelle due lingue, nell’inserto speciale che accompagna l’edizione odierna del giornale.

Si tratta di un inserto di otto pagine che comprende anche un editoriale del direttore responsabile Igor Devetak, le testimonianze di tre suoi predecessori, il racconto di come nasce un numero del giornale e diversi ricordi, riflessioni e auguri inviati dai lettori che testimoniano il loro legame con il quotidiano.

Da 75 anni – si legge in una nota nota di Assostampa Fvg – il Primorski dnevnik è “la voce della comunità nazionale slovena in Italia, condizione primaria per la conservazione e lo sviluppo della sua identità, insostituibile nella vita quotidiana dei suoi appartenenti. Ne è osservatore, protagonista, fautore di unità”. (ANSA).



