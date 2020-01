(ANSA) – TRIESTE, 20 GEN – Un percorso formativo teorico-pratico rivolto a un gruppo di studenti universitari che, per Esof2020, diventeranno guide di 7 itinerari in città.

E’ il progetto “Trieste 2020 Science Greeters”, ideato da Fondazione Pietro Pittini con Fondazione internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, Università di Trieste, Associazione Guide Turistiche Fvg, Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste. Ai visitatori verranno proposti percorsi che collegano ad esempio il Museo dell’Antartide al Parco di San Giovanni; la Torre del Lloyd e parte dell’Arsenale del Lloyd Austriaco; la Grotta Gigante e l’Ogs; l’Ictp e la Sissa per vedere l’elaboratore Ulisse. Oltre a studenti universitari, nel percorso formativo verranno coinvolti anche studenti del Liceo Nordio. L’accompagnamento dei visitatori si svolgerà durante le 2 settimane di Esof, dal 27 giugno all’11 luglio. (ANSA).



