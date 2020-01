(ANSA) – GORIZIA, 4 GEN – Ignoti hanno fatto esplodere la notte scorsa il bancomat della filiale della Cassa Rurale Fvg di Lucinico a Gorizia, fuggendo con una refurtiva di circa 50 mila euro. L’azione è avvenuta poco dopo le 2.30. Secondo una ricostruzione, alcune persone con il volto coperto, che sono poi fuggite su una berlina scura, hanno forzato il vano Atm e lo hanno fatto saltare in aria, riuscendo a impossessarsi del contante custodito nella cassaforte ormai divelta. Nonostante l’immediato arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gorizia, i ladri sono riusciti a scappare. Gli investigatori stanno ora vagliando le immagini delle videocamere di sorveglianza. E’ stato necessario far intervenire i Vigili del fuoco del Comando provinciale per mettere in sicurezza il quadro elettrico dello stabile che ospita la filiale dell’istituto di credito al pianterreno e che ha subito danni ingenti. (ANSA).



