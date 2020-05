(ANSA) – TRIESTE, 31 MAG – Il Friuli Venezia Giulia potrebbe seguire l’esempio del Veneto e abolire l’obbligo della mascherina.

Il provvedimento decorrerà, nella regione vicina, a partire da domani. In Fvg, invece, secondo indiscrezioni, si potrebbe non dover coprire più naso e bocca dal 4 giugno prossimo. Il 3 giugno, infatti, scadrà l’ordinanza n.14 con la quale la Regione Fvg il 17 maggio scorso aveva recepito le linee guida fissate dal governo dando ufficialmente il via alla Fase 2. Il nuovo provvedimento, comunque, sarà modulato da quanto verrà stabilito dal Governo Sul fronte del trasporto pubblico locale, regolato dall’ordinanza n.15 (entrata in vigore sempre il 17 maggio scorso e ancora valida) anche qui non si escludono novità con l’obiettivo di tornare al 100 per 100 dei servizi erogati prima dell’emergenza. Nel nuovo provvedimento si ragionerà anche per riaprire le ultime attività che non ancora ripartite.

La nuova ordinanza dovrebbe essere emessa tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram