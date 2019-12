(ANSA) – TRIESTE, 24 DIC – Chiusura dell’attività produttiva, smantellamento degli impianti e messa in sicurezza dell’area a caldo; rilancio dell’attività logistica, potenziamento dell’area a freddo; riconversione della centrale di produzione di energia elettrica. Sono questi i principali punti del piano industriale della Ferriera di Servola (Trieste) contenuti nell’accordo sindacale presentato ieri al Ministero dello Sviluppo economico dal gruppo Arvedi ai sindacati su cui i lavoratori saranno chiamati ad esprimersi con un referendum il 7 gennaio prossimo.

Le operazioni di spegnimento dell’area a caldo inizieranno a partire dal 1 febbraio 2020 e il Gruppo, si legge nel documento, “conferma il proprio impegno per la ragionevole salvaguardia dei livelli occupazionali”. Sul testo, propedeutico alla firma dell’Accordo di Programma, tuttavia, i sindacati non concordano.

La Fiom-Cgil, infatti, ritiene che la bozza di accordo “non possa garantire la certezza della continuità occupazionale di tutti gli attuali addetti”. (ANSA).



