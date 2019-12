(ANSA) – TRIESTE, 24 DIC – “La Fiom Cgil ritiene non esistano le condizioni per sottoscrivere un’ipotesi di accordo sindacale”, propedeutico alla firma dell’Accordo di programma che prevede la chiusura dell’area a caldo della Ferriera di Servola (Trieste). Lo scrive in una nota il segretario nazionale, Gianni Venturi, il giorno dopo il lungo incontro che si è tenuto al Mise cui erano presenti tutte le sigle sindacali e la proprietà. L’ipotesi di accordo sindacale, ricorda Venturi, ricalca sostanzialmente il piano industriale presentato da Arvedi lo scorso 20 novembre, confermandone le scelte fondamentali e “non può garantire la certezza della continuità occupazionale di tutti gli attuali addetti”. Si tratta, sostiene, “di apprezzabili dichiarazioni di intenti insufficienti, nella nostra valutazione, a determinare un profilo condivisibile di ipotesi di accordo vincolante e esigibile”. Adesso, “la parola alle assemblee e al referendum dei lavoratori il cui esito sarà, come sempre, vincolante anche per la Fiom Cgil”. (ANSA).



