(ANSA) – TRIESTE, 21 MAG – “L’uomo traccia confini, la musica li supera” è il ‘leitmotiv’ del No Borders Music Festival, la cui 25/a edizione avrà inizio il 25 luglio prossimo a Tarvisio e dintorni, nel cuore dell’area montana della Valcanale (Udine), al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Lo hanno comunicato ufficialmente stamani gli organizzatori.

“Oggi, 21 maggio – fanno sapere i promotori – si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, uno dei temi principali che già dalla sua prima edizione, 25 anni fa, viene sviluppato dal No Borders Music Festival, la rassegna musicale che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia, valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, oltre i confini linguistici, etnici, sociali e geografici”. Nel tempo, ha ricordato il direttore della manifestazione, Claudio Tognoni, il festival ha ospitato “grandi nomi nazionali e internazionali, da Ben Harper e Manu Chao, per citarne solo un paio degli ultimi anni”. A breve, fa sapere, sarà pronto l’intero cartellone. (ANSA).



