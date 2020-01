(ANSA) – TRIESTE, 22 GEN – Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 20 sul tetto di un palazzo di cinque piani di via Ponziana a Trieste. Sul posto sono giunte tre squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato fino all’1 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Il palazzo, interessato da lavori di ristrutturazione, è stato inizialmente evacuato e gli appartamenti all’ultimo piano sono stati posti sotto sequestro. Nessun inquilino è rimasto coinvolto nell’incendio. Le cause delle fiamme sono ora al vaglio dei Vigili del fuoco, che questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo nell’edificio.(ANSA).



