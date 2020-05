(ANSA) – TRIESTE, 26 MAG – In questi giorni Fincantieri sta “finendo alcune trattative con i clienti” e a “oggi non c’è stata alcuna cancellazione di ordini” nel settore cruise. Lo ha detto l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante un’audizione in videoconferenza in Commissione Difesa del Senato. “La pandemia – ha ricordato Bono – ha bloccato il settore crocieristico globale” e “la nostra strategia e’ stata quella di fare di tutto per evitare la cancellazione degli ordini”. Per “fare ciò – ha spiegato – abbiamo allungato i tempi di consegna e rallentato di conseguenza l’attivita’ produttiva” evitando “a qualsiasi costo cancellazioni di ordini da parte degli armatori e questo ha comportato un allungamento dei termini di pagamenti e ad oggi non abbiamo avuto nessuna cancellazione di ordini”.

Per uscire dalla crisi provocata dall’emergenza coronavirus e il conseguente rallentamento del settore crocieristico a livello mondiale, ha proseguito l’ad, “il comparto militare gioca un ruolo molto importante”. (ANSA).



