(ANSA) – TRIESTE, 26 MAR – Fincantieri, “in considerazione della necessità di continuare con azioni rigorose e incisive di contrasto al fenomeno epidemiologico” e in considerazione “dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, pur avendo posto in essere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei propri dipendenti”, proseguirà, dal 30 marzo, la sospensione dell’attività lavorativa degli stabilimenti e delle sedi, sia nel settore Cruise che in quello Militare fino alla data indicata dal Decreto. Lo rende noto il Gruppo.

Fincantieri e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm nazionali, hanno sottoscritto un accordo il cui cardine è – spiega il Gruppo in una nota – garantire, alla ripresa, la continuità produttiva. L’accordo prevede che l’azienda provvederà a richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria per la causale “emergenza Covid-19”, a zero ore, per il personale di tutti i siti aziendali dal 30 marzo per tutto il periodo di sospensione a oggi previsto dal Decreto.



