(ANSA) – TRIESTE, 1 APR – Ricavi per 4,3 miliardi euro (3,9 nel 2018), ebitda a 489 milioni (474), ebitda margin 11,3% (11,9%) e Utile per 151 mln (218),a netto della svalutazione della partecipazione in Vard per 50 mln e degli oneri straordinari per amianto di 40 milioni). Sono i dati principali del bilancio 2019 della Fincantieri Spa, approvato oggi dal CdA.

Il bilancio consolidato di gruppo, invece, chiude con risultato negativo per 148 milioni euro (69 in attivo nel 2018), a causa della prevista performance negativa della Vard.(ANSA).



