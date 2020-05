(ANSA) – TRIESTE, 29 MAG – Tutte le opposizioni in Consiglio regionale attaccano la gestione dell’emergenza dell’amministrazione chiedendo una Commissione d’inchiesta specifica. “Stupore” del Governatore Massimiliano Fedriga che in un video dice di essere “amareggiato”, cita i risultati positivi ottenuti e chiede di attaccare lui e la Giunta “ma non la splendida terra” che ne risulterebbe danneggiata anche economicamente.



