(ANSA) – TRIESTE, 27 GEN – La Guardia Costiera ha intercettato al valico di Rabuiese un camion frigo carico di una tonnellata di prodotto ittico privo di documentazione che ne attestasse la rintracciabilità e che è stato dunque sequestrato amministrativamente.

E’ accaduto ieri, quando gli ispettori del nucleo pesca della Capitaneria di Porto di Trieste hanno fermato un veicolo croato per un controllo. Tra i prodotti ittici hanno individuato quasi una tonnellata di pescato non commercializzabile, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, a garanzia della salute dei consumatori. Il prodotto – che era stato venduto da una ditta di Spalato a due grossisti del centro Italia – è stato sottoposto a sequestro amministrativo e chiuso in una cella frigo del mercato ittico di Trieste; al camionista è stata notificata una sanzione di 1.500 euro. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram