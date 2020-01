(ANSA) – TRIESTE, 15 GEN – Hig Realty Partners – divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo d’investimento internazionale Hig Capital con 31 miliardi di euro di capitale in gestione – annuncia il perfezionamento di un’operazione di investimento nel complesso turistico di Portopiccolo di Sistiana (Trieste). Lo si legge in una nota. L’operazione, di un valore complessivo pari a circa 150 milioni di euro, è stata completata in collaborazione con InvestiRe Sgr e ha previsto l’ingresso di Hig all’interno di un nuovo fondo immobiliare di diritto italiano appositamente costituito e gestito dalla stessa.

Attraverso questa operazione – prosegue la nota – Hig e InvestiRe “intendono proseguire il piano di rilancio di Portopiccolo iniziato dal Gruppo Rizzani de Eccher, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di contenuti esperienziali per tutti gli utenti del borgo”. Il Gruppo Rizzani de Eccher parteciperà al fondo con una quota minoritaria. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram