(ANSA) – TRIESTE, 17 GEN – Ancora disagi alla circolazione dei treni sulla linea Venezia-Udine questa mattina alla stazione di Pordenone a causa di un principio di incendio verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri. I tecnici di Rete Ferroviaria italiana hanno lavorato tutta la notte per cercare di riparare i danni ingenti provocati dal rogo verificatosi all’interno di un pozzetto di cavi. Molti i treni bloccati per i quali sono stati attivati 8 bus sostitutivi in servizio fra Casarsa e Sacile. Potenziata anche l’assistenza di Trenitalia a Udine, Casarsa, Pordenone e Sacile. (ANSA).



