(ANSA) – FIUME VENETO (PORDENONE), 24 DIC – Un ragazzo di 17 anni di Fiume Veneto (Pordenone) è morto in un’uscita di strada autonoma avvenuta attorno alle 11 di questa mattina in via Viatta a circa un chilometro di distanza dalla propria abitazione. Per cause al vaglio della Polizia stradale di Spilimbergo, che sta svolgendo i rilievi, il giovane ha perso il controllo della propria motocicletta da cross finendo contro il ponticello di ingresso di un’abitazione. L’impatto è stato fatale. Sul posto un’ambulanza con medico a bordo che ha inutilmente tentato di rianimare il giovane. Per favorire i soccorsi e bonificare la zona dell’incidente è stato inviato anche un equipaggio dei Vigili del fuoco del distaccamenti di San Vito al Tagliamento. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram