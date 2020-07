(ANSA) – VAJONT, 13 LUG – Una donna di 55 anni, di Vajont (Pordenone), è stata investita e uccisa questa mattina da un’auto in transito nella strada regionale che dal nuovo ponte Giulio conduce a Maniago: l’incidente è avvenuto non lontano dall’abitazione della vittima.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, la donna, che camminava sul ciglio della strada, è stata investita da un veicolo che sopraggiungeva dalla medesima direzione di marcia. Sbalzata per molti metri, la donna è morta all’istante.

Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118 e i Vigili del fuoco del locale distaccamento. Il veicolo era condotto da un cittadino americano in servizio alla Base Usaf, residente a Maniago. Ai rilievi partecipano anche gli agenti della Polizia militare americana.



