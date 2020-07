(ANSA) – MONFALCONE, 04 LUG – Una persona è stata investita e uccisa, questa mattina, poco prima delle 10, mentre stava attraversando via Matteotti, a Monfalcone (Gorizia). L’incidente è avvenuto all’altezza del liceo scientifico Buonarroti.

Sul posto sono stati inviati un’ambulanza e l’equipe medica dell’elisoccorso che hanno provato a rianimare il pedone, senza esito.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della locale Compagnia. In supporto hanno operato in zona, per la gestione del traffico, anche gli agenti della Polizia locale e una pattuglia della Stradale. (ANSA).



