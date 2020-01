(ANSA) – UDINE, 21 GEN – Sono 11, con forte vocazione all’innovazione, le aziende del settore manifatturiero premiate oggi a Udine da Industry Platform 4 Fvg (Ip4Fvg), il digital innovation hub regionale, come “Faro Manifatturiero del Friuli Venezia Giulia” per essersi distinte con l’introduzione di interventi di digitalizzazione nei loro processi produttivi.

Le 11 aziende, selezionate tra una rosa di 89 realtà, potranno usufruire di una borsa di studio, messa disposizione dal Sistema Argo coordinato da Area Science Park, per l’inserimento di nuove giovani figure professionali in azienda e diventeranno un demo point a disposizione degli altri imprenditori della regione. “L’iniziativa nasce dall’idea di valorizzare le eccellenze come caso pilota che un giorno si possa replicare anche a livello nazionale”, ha affermato Stephen Taylor, dirigente del servizio innovazione di Area Science Park, soggetto attuatore di Argo. “È una cosa su cui il Mise ha voglia di impegnarsi e vorrebbe trasmettere anche in altre realtà regionali”.



