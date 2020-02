(ANSA) – GORIZIA, 31 GEN – A oltre 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, una mostra allestita a Gorizia racconta i lavori dell’Assemblea Costituente. Con “L’Italia è.

Assemblea Costituente: la rinascita di un popolo”, realizzata con Fondazione De Gasperi e Acri, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia inaugura il progetto “Diritti”. L’intento è focalizzare l’attenzione su cittadinanza attiva, rispetto dei principi fondanti la Costituzione e sul dovere di riconoscere e rispettare tali diritti: perché senza il diritto dell’altro non esiste nemmeno il proprio”, spiega la presidente della Fondazione Carigo, Roberta Demartin. “Questa mostra è un’occasione per ricordare a noi e alle giovani generazioni una pagina fondamentale della nostra storia”, sottolinea il presidente dell’Associazione nazionale delle Fondazioni di origine bancarie, Francesco Profumo. Per il presidente della Fondazione De Gasperi, Angelino Alfano, “l’esperienza dei padri costituenti è ancora attuale e ci indica il metodo di quella buona politica”.



