(ANSA) – TRIESTE, 15 GIU – Si aprirà il 9 luglio a Udine con il concerto dell’Hammond Trio, composto dal percussionista e batterista UT Gandhi, affiancato da Nevio Zaninotto e Rudy Fantin, l’edizione 2020 di ‘More Than Jazz’, il festival che riporterà in città “i colori e le suggestioni non solo del jazz, ma di tutte quelle variegate sfaccettature che la musica in generale, è capace di regalare”. Lo hanno annunciato oggi il presidente della società cooperativa SimulArte, organizzatrice della manifestazione, Federico Mansutti, insieme con Stefano Amerio ed Ermanno Basso, membri del Cda di SimulArte. Il programma della rassegna, con 8 concerti volti a valorizzare i talenti italiani e regionali, che si terranno all’aperto e nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, è stato illustrato oggi in una videoconferenza. A fare da cornice ai concerti, tutti a ingresso gratuito e a prenotazione obbligatoria, sarà la centrale piazza Libertà e, in caso di maltempo, l’antistante Loggia del Lionello, ogni giovedì dal 9 luglio al 27 agosto. Sul palco saliranno, fra gli altri, il gruppo formato Emanuele Filippi, pluripremiato pianista udinese emigrato a New York (16 luglio), la band The Dixieland Stumblers, capitanata da Daniele D’Agàro (23 luglio) e il Malafede Trio (30 luglio). (ANSA).



