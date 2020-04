(ANSA) – TRIESTE, 12 APR – “Salvaguardare la salute ma salvaguardare nel contempo anche imprese e lavoratori. Oggi la politica ha il compito di coniugare, di mettere insieme queste due necessità, per fa sì che si possa riprendere a lavorare con le dovute sicurezze e i necessari limiti, e come sapete sono stato il primo presidente a prendere misure restrittive”. E’ un passaggio del video di auguri che il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, ha postato in occasione della Pasqua.

In esso Fedriga ricorda di aver fatto presente queste necessità al Governo, sottolineando che bisogna “garantire che la gente possa lavorare nella massima sicurezza. Salute e lavoro non possono viaggiare in modo diverso uno dall’altro”.

Il video comincia ricordando che questa “non è una Pasqua come le altre: dobbiamo tutti limitare la vicinanza alle altre persone, fare sacrifici, stare nelle case, per la salute e la salvaguardia di tutti”. (ANSA).



