(ANSA) – TRIESTE, 4 FEB – E’ in aumento il greggio trasportato dalla Siot, Società italiana per l’oleodotto transalpino, nel gennaio 2020: dai tre milioni dello stesso periodo dello scorso anno, ai 3,8 del 2020. La Siot gestisce l’oleodotto che collega il porto di Trieste a Austria, Baviera, Repubblica Ceca. Lo ha annunciato questa mattina il General Manager del gruppo Tal e presidente della Siot, Alessio Lilli nel tradizionale incontro che azienda organizza a inizio anno per incontrare gli stakeholder. Lilli ha anche fatto un bilancio dell’attività dello scorso anno segnalando che sono stati 41,2 i milioni di tonnellate di greggio sbarcati al Terminal Marino da 465 petroliere. ”Dal 2013 i dati confermano un traffico di greggio sostanzialmente stabile – ha commentato Lilli – segnale di fabbisogno energetico costante nelle regioni collegate al nostro oleodotto”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram