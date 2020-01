(ANSA) – PORDENONE, 22 GEN – Nel segno della poesia apre il 2020 di Fondazione Pordenonelegge, che vince il bando nazionale ‘Per chi crea’ promosso dal Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) con la Siae, nella sezione Live e promozione internazionale. Il risultato è l’Antologia Giovane Poesia Italiana curata da Roberto Cescon per la Fondazione Pordenonelegge: un e-book edito in cinque lingue (l’originale italiano è infatti tradotto in inglese, francese, spagnolo e tedesco) che esce in questi giorni, e nel quale sono rappresentati 20 poeti italiani under 35 al momento della pubblicazione. Il volume tradotto in quattro lingue, fa sapere il presidente di Fondazione Pordenonelegge Giovanni Pavan, sarà presentato nelle sedi degli Istituti italiani di Cultura di Madrid (il 2 marzo), Londra (il 10/3), Berlino (il 27/4) e Parigi (nel giugno 2020). (ANSA).



