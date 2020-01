(ANSA) – TRIESTE, 10 GEN – Nelle estati 1969 e 1970, nel Lago di Cavazzo, in Friuli, un gruppo di acquanauti – tra cui una donna – visse per un mese in 4 contenitori sommersi. Fu uno dei primi esperimenti al mondo di “cittadella subacquea”, realizzato in collaborazione con le Forze Armate italiane. Lo scopo del “Programma Atlantide” era verificare le reazioni fisiche e psicologiche a una lunga permanenza sott’acqua “in saturazione”.

Su quell’esperienza il giornalista e subacqueo Pietro Spirito ha realizzato un docufilm che andrà in onda domenica 12 gennaio (h.10.05), su RAI 3 FVG (in replica il 15 gennaio h.21.20, Terza Rete bis ch103 digitale terrestre). “Operazione Atlantide” per la regia di Diego Cenetiempo prodotto da A_Lab ricostruisce la storia di quell’esperimento, nel quale ci fu anche il coinvolgimento del servizi segreti. Con “Operazione Atlantide” 50 anni dopo il gruppo di ex acquanauti si è ritrovato sulle sponde del lago per rievocare, anche attraverso documenti e filmati inediti dell’epoca, episodi e aneddoti.(ANSA).



