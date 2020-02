(ANSA) – UDINE, 8 FEB – Sono 20.956 i nuclei familiari del Friuli Venezia Giulia che al 6 gennaio scorso hanno presentato una domanda di Reddito o di Pensione di cittadinanza all’Inps, di cui 12.530 (59,8%) sono state accolte. Lo rende noto uno studio dell’Ires Fvg, che analizza dati Inps, dai quali emerge che in Italia, nei primi dieci mesi di applicazione della misura, le domande presentate sono state complessivamente 1,6 milioni: 1,1 milioni di richieste sono state accolte (66,9%), 88.000 sono in lavorazione e 457.000 sono state respinte o cancellate. Nel dettaglio, spiega il ricercatore Alessandro Russo, di queste 20.956 domande, vanno sottratte 1.011 richieste effettuate e decadute, per un totale di 11.519 nuclei beneficiari (e 21.605 persone interessate). Il 38,1% di tutti i nuclei beneficiari risiede nella provincia di Udine (4.388 su 11.519), seguita da Trieste (3.830), Pordenone (1.741) e Gorizia (1.560). A livello regionale, il costo complessivo della misura corrisponde a oltre 51 milioni di euro. (ANSA).



