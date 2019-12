(ANSA) – TRIESTE, 23 DIC – “Nel 2020 vogliamo proseguire con l’abbattimento fiscale”. Lo ha detto il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, nel corso di un forum all’ANSA. La Regione, ha ribadito Fedriga, intende “confermare le misure Irap zero per chi investe in montagna e di Irap a zero per 3 anni per le imprese che investono in tutto il territorio regionale, ma penso anche al credito d’imposta”. E ancora, “penso ai 20 mln di contributi messi a disposizione per la sismicità delle scuole e per la loro messa in sicurezza e la scelta, enorme, fatta per mettere sul tavolo i fondi a favore della famiglia, 44 mln.

Soddisfazione anche per il 2019. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti: penso all’accordo siglato con il precedente governo, grazie al quale abbiamo risparmiato 843 mln in tre anni, grazie al quale possiamo garantire l’extragettito ai Comuni”. Ma si è trattato anche di un anno di sfide, conclude, legate alla lotta all’immigrazione clandestina. (ANSA).



